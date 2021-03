Mónica García se ha reivindicado como candidata de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad y se ha mostrado convencida que podrá ser presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Las mujeres hemos demostrado con creces que sabemos frenar a la ultraderecha sin que nadie nos tutele. No podemos sumar a la frivolidad de Ayuso más espectáculo y más testosterona", ha señalado en un vídeo publicado en Twitter.

Unas palabras que llegan después del ofrecimiento que hizo este lunes Pablo Iglesias -tras anunciar su candidatura a las elecciones- para ir en una lista conjunta de Más Madrid y Unidas Podemos. "Las mujeres estamos cansadas de hacer el trabajo sucio para que en los momentos históricos nos pidan que nos apartemos", ha señalado la candidata.

El partido de Errejón rechaza así una coalición electoral y reivindica su trabajo realizado en la región. "Desde Más Madrid llevamos manos a la obra desde hace mucho tiempo. Tenemos bien engrasado un proyecto feminista, regionalista y verde. Conocemos al dedillo hasta la última herida que ha dejado el Gobierno negligente de la señora Ayuso. Y voy a poner alma corazón y cerebro para curar Madrid", ha señalado García.

"Me llamo Mónica García, tengo 47 años, médica de la sanidad pública y quiero ser presidenta de la Comunidad de Madrid. Quiero presentarme a las elecciones y ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Me apetece, tengo buenas ideas y mucho trabajo a la espalda", apunta la candidata.

Iglesias, ¿de número dos?

Pablo Iglesias aseguró este lunes en El Intermedio que está dispuesto a no ser cabeza de lista para las elecciones de la Comunidad de Madrid si las formaciones de la izquierda madrileña se unen en una candidatura común y, tras unas primarias en cada partido, él no es el elegido en primer lugar. "El nombre es lo de menos", dijo, señalando que cree que puede llegar a ganar los comicios y ser presidente.

"Hagamos unas primarias y que los inscritos decidan la lista del primero al último, y si deciden que Mónica tiene que encabezar, yo encantado de ir en el puesto que me toque. Eso no puede ser una excusa para no construir esa unidad", afirmó.

Tras la negativa de Más Madrid a sacrificar a su candidata en favor de una coalición con Unidas Podemos y Pablo Iglesias parece que esta opción propuesta por el líder del partido morado está lejos de realizarse.