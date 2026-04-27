Mónica García carga contra Ayuso: "Va por el cuarto piso de lujo y está transfiriendo los recursos de nuestra sanidad pública a sus amigos de Quirón"

La actual ministra de Sanidad se ha mostrado muy crítica con Ayuso, sobre quien ha dicho que "ha puesto una alfombra roja a todos los multimillonarios y a todos los fondos buitre que están robando nuestra vivienda".

Mónica García ha afirmado en Al Rojo Vivo que las políticas "de la señora Ayuso son un fracaso" y ha criticado que la política del PP ha intentado "impedir que podamos abortar en la sanidad pública (...) y que haya un mínimo de cohesión y de convivencia entre los ciudadanos, los que son de aquí y los que vienen de fuera", a lo que ha añadido que Ayuso también "ha intentado bloquear absolutamente todas las políticas de vivienda para que los madrileños y madrileñas puedan tener acceso a algo tan digno y tan sencillo como tener una vivienda y poder vivir con tranquilidad".

En este sentido, la ministra de Sanidad ha criticado que Madrid "cada vez es más caro", mientras "a la señora Ayuso le ha ido bien estos años". "Va por el cuarto piso de lujo, está transfiriendo todos los recursos de nuestra sanidad pública a sus amigos de Quirón y le ha puesto una alfombra roja a todos los multimillonarios y a todos los fondos buitre que están robando nuestra vivienda, nuestra sanidad, nuestra universidad pública, nuestra educación, nuestra FP y nuestra educación infantil de 0 a 3 años", ha denunciado.

Así, ha pedido que no se convierta Madrid en Miami, que es, ha dicho, lo que quiere la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Para ella, Madrid tiene que ser Miami, pero para nosotros no. Madrid tiene que ser el mejor Madrid posible, y no el Madrid que la señora Ayuso le quiere vender al primer fondo buitre que pasa por la puerta", ha criticado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.