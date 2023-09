Este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha rebajado en un año la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Ángel Boza, uno de los cinco condenados por la violación grupal del caso de 'La Manada', en aplicación de la ley del 'solo sí es si'. Por ello, Antonio García Ferreras ha conectado con Alfonso Pérez Medina, el responsable de Tribunales de laSexta, para conocer todos los detalles de esta decisión. Sin embargo, al entrar en directo el periodista, que se encontraba en la Audiencia Nacional, han saltado las alarmas del edificio.

"Te escucho con dificultad, Antonio, porque acaban de saltar las alarmas en la audiencia Nacional" explicó en su intervención desde el órgano jurisdiccional. A pesar de que sonaban los pitidos de fondo, el periodista siguió con el asunto de actualidad del día. Ante la escena Ferreras le respondió y pregunto sobre las señales de alerta, "Alfonso, ya se que no te alteras con facilidad pero, ¿las alarmas son por un simulacro o realmente hay un motivo por el que saltan las alarmas en la Audiencia Nacional?"

Aunque el periodista de Tribunales no sabía el motivo por el que habían saltado las alarmas, sí que señaló que un policía había venido a preguntar si todo estaba bien y finalmente han informadofuentes policiales que se debía a "un error". Además, subrayó que, en referencia a las alarmas, "es algo que últimamente está ocurriendo ya que nos ha pasado dos o tres veces en los últimos meses a veces también, incluso se ha ido la luz en otras ocasiones". No obstante, también señaló que permanecían ahí en directo indicando que "de momento estamos aguantando porque no nos han dado la orden de desalojo".

El presentador de Al Rojo Vivo preguntó, en untono cómico, si las alarmas eran por la Amnistía a lo que el periodista respondió "ese malestar estaba sobre todo en el Tribunal Supremo". "Una metáfora de la realidad" concluyó el presentador.