Unidas Podemos insiste en que solo una minoría de jueces está aplicando rebajas de penas con la ley del 'solo sí es sí', pero lo cierto es que desde que entró en vigor la ley han rebajado penas a delincuentes sexuales el Tribunal Supremo (9 delincuentes), 11 de los 17 tribunales de justicia autonómicos y 30 de las 50 audiencias provinciales. Además, hay casos en los que los mismos tribunales, las tres mismas magistradas (como el caso de la Audiencia de Pontevedra o la de Lleida) han mantenido penas o las han rebajado en función de los supuestos y de cómo se han adaptado las penas en la ley.

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rossell, ha defendido en las últimas horas en que la ley del 'solo sí es sí' "no baja las penas y no hay 300 revisiones ni la décima parte" y critica que según ella, "se están mezclando, no revisiones de condena firme que ahora serían firmes, sino alegaciones. Pero eso no es una revision de condena firme. Esos no son ni de broma 300. Es muy difícil con este goteo y con esta mala calidad de la información que mezcla revisiones con alegaciones o apelaciones en sentido peyorativo, cuando son muchas más las que no se están revisando".

Alfonso Pérez Medina, periodista de laSexta especializado en Tribunales, responde con datos. Y es que, solo desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con el dato de este lunes, ya contabilizan 64 rebajas de penas firmes, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hablaba la semana pasada de 41 rebajas en sus salas.

En laSexta precisamos más allá, explica Pérez Medina, contabilizando "el número global de delincuentes sexuales beneficiados por la ley", no solo cuando se tiene sentencia firme sino también en todos los puntos del procedimiento penal, es decir, en la primera sentencia, en la apelación ante el tribunal superior de justicia autonómico que corresponda y en la casación ante el Tribunal Supremo. "Pero es que en todo caso, de ese dato de 337, la gran mayoría son revisiones de penas que son firmes", sentencia Pérez Medina.