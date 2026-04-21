Miguel Sebastián desvela las medidas que habría que tomar si la guerra en Irán se prolonga: "Deberíamos empezar ya"

El economista ha desvelado que las tres medidas que "más ahorran" combustible, según la Agencia Internacional de Energía, son el límite de velocidad, prohibir la circulación de coches los domingos en las ciudades y el teletrabajo.

Miguel Sebastián ha explicado qué es lo que debería hacer Europa en caso de que la guerra en Irán se prologue durante más meses, destacando que en ese caso habría que plantearse medidas de ahorro de combustible.

"Tenemos una dependencia de combustibles fósiles muy alta en Europa", ha señalado, aclarando cuáles son las tres medidas de ahorro más eficaces que recoge la Agencia Internacional de Energía.

Por un lado, estaría el poner "límite de velocidad" tanto en autopistas como en autovías. También, hablan de prohibir la circulación de coches los domingos en las ciudades. Por último, la tercera medida para ahorrar sería el teletrabajo.

"Esas tres medidas solo, ya serían más que suficientes para tener un importante ahorro", ha destacado. Además, ha señalado que también habría que contemplar el reducir o prohibir vuelos de negocios y que las reuniones "se hagan de forma telemática".

"Creo que deberíamos empezar ya", ha advertido, confesando que no entiende por qué esperar hasta junio. "Si las tomamos ya, será más fácil luego cumplir con los objetivos de ahorro energético", ha zanjado.

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