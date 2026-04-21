Joaquim Bosch explica por qué Rajoy no está siendo investigado: "Una cosa son las sospechas, y otra que haya pruebas"

El magistrado ha indicado que es poco probable que se abra una causa contra Rajoy pese a las declaraciones de Bárcenas, destacando que los tribunales han llegado a la conclusión de que sus "cambios de versión" no otorgan "credibilidad ni objetividad".

Joaquim Bosch ha confesado que le parece "improbable" que se abra una causa contra Mariano Rajoy tras las declaraciones de Luis Bárcenas en el caso Kitchen.

"Cuando los tribunales han analizado sus declaraciones, han llegado a la conclusión de que sus cambios de versión no otorgan credibilidad ni objetividad", ha explicado.

Por este motivo, el expresidente del Gobierno "no se ha sentado en el banquillo de los acusados". "Una cosa son las sospechas y otra que haya pruebas suficientes", ha recalcado.

Además, se está hablando de hechos que podrían estar ya prescritos, por lo que al magistrado le parece "difícil" que pueda abrirse una causa contra él.

Joaquim Boch ha recordado la famosa firma en los papeles de M.Rajoy, indicando que esto es algo que analizaron los tribunales desde la "premisa evidente" de que correspondía al expresidente del Gobierno.

Sin embargo, los hechos no podían comportar una investigación contra él por falta de encaje penal. "Cobrar dinero en negro es reprobable, pero no es delito", ha recordado, explicando que solo es delito lo que está tipificado en el Código Penal.

"Solo es delito cuando alguien supera los límites económicos que obligan a declarar, y sería un delito tributario", ha añadido.

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