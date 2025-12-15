Ahora

Miguel Ángel Campos, sobre Leire Díez: "Participaba en reuniones de la SEPI sin que su cargo lo justificara y realizaba comentarios fuera de lugar"

El periodista de la 'Cadena SER' ha señalado que, tras consultar a asistentes de reuniones de la SEPI, calificaron la presencia de Leire Díez como "extraña", y que "opinaba sobre cuestiones técnicas y jurídicas sobre las que carecía de conocimiento".

El periodista de la 'Cadena SER' Miguel Ángel Campos ha aportado nueva información en Al Rojo Vivo sobre la trama de Leire Díez, detenida por presuntas irregularidades en contratos públicos que investiga la Audiencia Nacional junto a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, la sociedad que gestiona las empresas públicas del Estado. Según ha explicado, pese a que su cargo no la habilitaba para ello, Díez acudía a reuniones de la SEPI.

Campos ha detallado que "Leire Díez era únicamente responsable de comunicación de la empresa Enusa, a la que accede de la mano de José Luis Ábalos en 2018", y ha añadido que el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, "se hacía acompañar por ella en reuniones pese a que no formaba parte del equipo directivo del organismo".

Además, el periodista ha señalado que, tras consultar con varios asistentes a esos encuentros, estos calificaron su presencia de "extraña". "No es habitual incorporar a una persona como Leire Díez", relataron, y añadieron que "realizaba comentarios fuera de lugar y opinaba sobre cuestiones técnicas y jurídicas sobre las que carecía de conocimiento".

Según Campos, estos hechos evidencian que la relación entre Leire Díez y Vicente Fernández "viene de antiguo, desde 2018 y 2019, y se ha prolongado en el tiempo".

