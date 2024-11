El periodista de la Cadena SER (y valenciano), Miguel Ángel Campos desmiente tajantemente a Carlos Mazón cuando en su comparecencia ante las Cortes Valencianas, para dar explicaciones sobre la gestión de la DANA de Valencia, ha dicho que el sistema falló: "No, el sistema no falló, el sistema es el mismo que nos ha salvado tantas veces y el mismo que se ha puesto en marcha en Andalucía. Aquí falló Mazón y toda su estructura de mando en la Generalitat Valenciana".

Así y tal como enumera el periodista, "fallaron al minusvalorar las alertas a primera hora de la mañana, fallaron al no atender las llamadas de la delegada del Gobierno, al no convocar el Cecopi a la 13h en vez de hacerlo a las 17h... Fallaron al alejarse de la gestión de la DANA por una comida con una periodista. Fallaron al lanzar la alerta a las 20h cuando la gente ya estaba muerta en lugar de a las 15h", afirma contundente.

Con todo, señala Campos que "la comparecencia ha sido un cúmulo de mentiras y de medias verdades. Está intentando atribuir la responsabilidad a la CHJ cuando no es competente del barranco del Poyo. Solo hay que visitar la página 59 del Plan Especial de Inundaciones, cuando habla de las 'funciones del grupo de seguimiento de riesgo'". En el vídeo, Campos hace una revisión exhaustiva sobre los correos que, aún así, mandó la CHJ.

Para el periodista experto en materia judicial, durante esta comparecencia "a Carlos Mazón le hemos visto más que como presidente de la Generalitat con la figura del imputado/investigado". Le hemos visto "defendiéndose con una argumentación que omite aquellas cosas que no le interesan y que si termina declarando ante un Tribunal, no tiene la obligación de decir verdad. Hoy ha asumido esa figura del imputado que no tiene la obligación de decir la verdad y ha intentado fabricar una cronología que no se ajusta a la realidad pero que sí defiende sus intereses", concluye Campos.