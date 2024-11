El president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha comparecido ante Las Corts en la mañana de este viernes para explicar la gestión de la DANA; y, en vez, de hacer autocrítica, ha preferido echar balones fuera y cuestionar al sistema. "Se hizo lo mejor que se pudo con lo que había", ha señalado.

Unas declaraciones que comentan en Al Rojo Vivo, donde recuerdan que, el centro de emergencias decretó la alerta hidrológica en el Barranco del Poyo a las 12.20 horas. En base a esto, los alcaldes de las localidades afectadas tomaron decisiones y pidieron que no se acercaran a las orillas de los ríos, ni a la de los barrancos. Sin embargo, a las 13:00 horas del 29 de octubre salió Mazón a decir que la alerta estaba bajando.

"Sinceramente creo que Mazón, el 29, estuvo en Saturno, no en Valencia", dice, contundente, Antonio García Ferreras; y añade: "No estuvo en Valencia, ni en una comida, sino que estuvo en Saturno". "No es consciente de lo que estaba pasando en Valencia. No es consciente ni de lo que habían avisado en los días previos, ni esa misma mañana, cuando se va de comida y ya estaba Valencia inundándose", indica el presentador del programa, que concluye su intervención cuestionando al president valenciano: "No hay quién se lo crea".