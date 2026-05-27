Miguel Ángel Campos, sobre el caso Leire: "Hablamos de una operación jerarquizada supuestamente liderada por Cerdán para obstruir investigaciones que pudieran perjudicar al PSOE"

El periodista destaca en los autos judiciales la supuesta oferta de 50.000 euros a Carmen Pano por parte de una presunta trama vinculada a Santos Cerdán para que modificara su declaración sobre las bolsas de dinero entregadas en la sede del PSOE.

El periodista de 'Cadena Ser' Miguel Ángel Campos ha analizado la investigación de la Audiencia Nacional sobre los supuestos pagos vinculados al PSOE en la trama de Leire Díez para frenar causas judiciales que afectaban al partido y al Gobierno. "Estamos hablando de una operación jerarquizada, presuntamente liderada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con el objetivo de obstaculizar aquellas investigaciones que pudieran perjudicar al Partido Socialista y al Ejecutivo", ha explicado.

Sobre los movimientos de la UCO dentro de la dirección de la Guardia Civil, Campos ha detallado que los agentes han solicitado información relacionada con el teniente coronel Yepes y con una supuesta investigación interna por filtraciones. "Se está requiriendo documentación y correos tanto en la Guardia Civil como en el PSOE. No se ha producido ningún registro, pero sí una petición formal de información para esclarecer si existió esa investigación", ha señalado.

El periodista también ha destacado algunos de los elementos más delicados que aparecen en los autos judiciales. "La investigación sostiene que esa presunta trama, supuestamente dirigida por Santos Cerdán, habría llegado a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano para que modificara su declaración sobre las bolsas de dinero entregadas en la sede del PSOE", ha explicado.

Además, ha añadido que uno de los abogados implicados, Jacobo Tejero, habría percibido 125.000 euros presuntamente abonados mediante facturas falsas. "Todo esto aparece, de momento, de forma indiciaria en los autos. Pero son detalles muy relevantes y muy llamativos dentro de las diligencias, requerimientos y registros que se están investigando", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido