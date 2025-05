Miguel Ángel Campos, sobre las acusaciones a Ábalos por filtraciones: "Él niega haber sido quien filtró los mensajes"

El periodista ha revelado que la UCO se mostró sorprendida por la publicación y, tras un primer análisis, no ha encontrado conversaciones ni imágenes de WhatsApp en los dispositivos incautados, por lo que descartan ser el origen de la filtración.

Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER y experto en el caso Koldo, ha intervenido en Al Rojo Vivo para analizar la filtración de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Campos ha explicado que los discos duros incautados por la UCO están bajo custodia y pendientes de análisis, pero que aún no han sido incorporados al procedimiento judicial, por lo que ni las partes, ni el fiscal, ni el juez han tenido acceso a esos datos.

Además, el periodista ha revelado que la UCO se mostró sorprendida por la publicación de los mensajes y que, según el análisis preliminar que han realizado, no han encontrado conversaciones de WhatsApp ni imágenes procedentes de esa aplicación en los dispositivos requisados. Por ello, descartan que la filtración proceda de sus filas.

Sobre la reacción de Ábalos, Campos ha contado que el exministro asegura no haber sido quien filtró las conversaciones y que se le percibe un resquemor creciente respecto al Ejecutivo en comparación con hace unos meses.

También ha señalado que Ábalos no tiene intención de presentar denuncia: "¿Para qué? Ya se ha publicado mucho sobre mí", habría dicho el exministro, quien considera que lo divulgado es "absolutamente inocuo y blanco" y que no cree que afecte a la imagen del presidente ni de nadie en particular.