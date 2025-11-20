Martínez-Vares señala la "carpteta roja" con la que Santos Cerdán salió de la cárcel: "Es evidente que mandó un mensaje"

El asesor político Santiago Martínez-Vares analiza uno de los aspectos que más le ha llamado la atención de la salida de Santos Cerdán de la cárcel, tras decretar el juez su libertad provisional. En el vídeo, los detalles.

Santiago Martínez-Vares, asesor político y CEO de Rebellious Words considera, y así lo explica en Al Rojo Vivo, que Santos Cerdán "mandó un mensaje" al salir de la cárcel de Soto del Real con una carpeta roja.

Tras cinco meses en prisión, el juez decretaba este miércoles la libertad provisional de Santos Cerdán tras la publicación del segundo informe de la UCO contra el que fuera secretario de Organización del PSOE por considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas.

"Hay que observar muy bien a la gente que sale de prisión después de llevar allí casi cinco meses, y este miércoles Santos Cerdán salía de Soto del Real con una carpeta roja, que para mí es un mensaje", afirma Martínez-Vares, señalando que "podía haber elegido cualquier otro color y eligió el rojo".

No sabemos lo que llevaba dentro, añade el consultor político, "pero es evidente que mandó un mensaje", como también, dice, "mandó un mensaje al no acordarse en ningún momento de su partido": "Santos Cerdán es, por lo tanto, uno de los cabos sueltos que tiene el presidente del Gobierno porque era una de sus dos manos derecha". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

