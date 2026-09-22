Martínez-Vares explica el "menú" político de Ayuso: "De primero, ático y de segundo, listas de espera y sanidad, y está claro que prefiere lo segundo"

El consultor Santiago Martínez-Vares analiza en Al Rojo Vivo los frentes políticos que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid: "No diría que el ciclo electoral de Isabel Díaz Ayuso está terminado, ni mucho menos".

El doctor Martos advirtió hasta en dos ocasiones a la dirección del Ramón y Cajal de la manipulación de las listas de espera. Así lo ha podido confirmar laSexta, tras acceder a los correos electrónicos que el cirujano envió en abril de 2025 a la dirección y que esta ignoró.

De todo, lo que es, quizá, mucho más grave, o al menos así lo indica Antonio García Ferreras, es la respuesta que da la Comunidad de Madrid a este escándalo: disparar al denunciante.

"Hay un responsable de traumatología que da la cara, que denuncia que se están manipulando las listas, que le ha afectado a él y a otros compañeros, y además hay un responsable de Ramón y Cajal que reconoce que es verdad, y sin embargo, la Comunidad de Madrid dispara al denunciante", critica Ferreras.

Con todo, el consultor Santiago Martínez-Vares analiza políticamente este asunto: "Ahora mismo, en el menú de Isabel Díaz Ayuso tiene de primero, ático y de segundo, listas de espera y sanidad, y está claro que prefiere listas de espera y sanidad. Es evidente. Eso ya se ha votado en otras ocasiones y ese escenario ya sabe el daño electoral que le hace".

Por lo tanto, subraya Martínez-Vares que "encontrar en el doctor (Martos) un muñeco del 'pim pam pum' y un nuevo señor al que atacar y alguien malo que va contra Isabel Díaz Ayuso es mejor que el primer plato del ático, que aún no han sido capaces de empezar a explicar".

Ahora bien, "yo no diría que el ciclo electoral de Isabel Díaz Ayuso está terminado, ni muchísimo menos", defiende el consultor, pero "sí que en la conversación pública ha entrado un asunto incómodo [ático] porque la vivienda es un problema para todos los países".

"Y no poder explicar el gasto de muchísimo dinero público en un ático que termina siendo vendido por la puerta de atrás, de momento, sin éxito, entiendo que quien esté pensando en los pelos que se están dejando en la gatera, prefiera los 56 pacientes y hacer mártir a un doctor que hablar del ático", concluye.

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