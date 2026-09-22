Elizabeth Duval: "La actuación del juez Peinado beneficia al Gobierno porque ha sido extraordinariamente torpe"

La escritora y filósofa Elizabeth Duval analiza el último movimiento del juez Peinado antes de jubilarse: abrir juicio oral a Begoña Gómez y su asesora.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este lunes la apertura de juicio oral a Begoña Gómez y lo ha hecho, además, una semana antes de jubilarse. Tras su polémica instrucción a la mujer del presidente, que muchos han calificado de ser una instrucción además de prospectiva, política, finalmente, el juez ha mandado a juicio a la mujer del presidente.

"Me preparo para ver, a lo mejor dentro de 15 años en la gala de los Goya, una película que triunfe y que sea una recreación de 12 hombres sin piedad, pero recreando el jurado popular que le toque a Begoña Gómez, de cómo sea la conversación de deliberación dentro de ese jurado", reacciona en Al Rojo Vivo Elizabeth Duval, escritora y filósofa.

Recuerda además Duval que "encontrar ahora mismo en España a una persona que no esté medianamente al tanto de algo que concierne a la mujer del presidente del Gobierno es extremadamente difícil", lo cual, añade, "no significa que, en este caso, la cuestión de jurado popular sea una decisión incorrecta, porque es lo que tocaba según los delitos que están dentro de este proceso".

Ahora bien, según Duval, lo que está claro es que "la acción del juez Peinado beneficia políticamente al Gobierno porque ha sido extraordinariamente torpe", y su instrucción, añade la escritora, "ha sido muy arriesgada en decisiones que ha tomado y se le ha ido quitando la razón una y otra vez en cosas que ha hecho".

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