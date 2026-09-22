Ferreras: "Está más que demostrado que responsables del Ramón y Cajal maquillaron las listas de espera, y la reacción del Gobierno de Ayuso fue la de machacar al denunciante"

El periodista y presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, critica la actuación del Gobierno de la Comunidad de Madrid tras conocer que, tal como han reconocido, responsables de este hospital madrileño manipularon las listas de espera.

Continúa la polémica por el escándalo de las listas de espera que varios responsables del hospital madrileño Ramón y Cajal manipularon. El doctor Martos, el cirujano que advirtió de ello, según ha podido saber laSexta, avisó hasta en dos ocasiones a la dirección del hospital de la manipulación de las listas de espera y no actuaron.

Más Madrid lleva el caso a la Fiscalía, ya que consideran que se podrían haber cometido varios delitos, no solo por parte del hospital, sino también por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Pero lo que está claro, tal como afirma en Al Rojo Vivo, su presentador, Antonio García Ferreras, es que "está más que demostrado que responsables del Ramón y Cajal manipularon, maquillaron las listas de espera".

"Y la reacción de la Comunidad de Madrid fue ir a matar y machacar al jefe de traumatología, que denunciaba esos hechos, en vez de apoyarle diciendo que todo era mentira", añade Ferreras, dando paso a un audio revelado por 'El País', donde un responsable del Ramón y Cajal reconoce que, efectivamente, manipularon las listas.

"Y el resto de médicos le han pedido explicaciones. Estaban maquillando las listas de espera. Pero es que, y es alucinante, la reacción de Isabel Díaz Ayuso y de la consejera Fátima Matute fue la de disparar al denunciante. Machacarlo. Por lo civil, por lo penal, por lo criminal", critica y concluye Ferreras. En el vídeo podemos ver al completo su análisis.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.