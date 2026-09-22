Bergerot, ante los ataques del Gobierno de Ayuso al cirujano del Ramón y Cajal: "No les importa el problema, lo que les importa es que se sepa"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Más Madrid ha destacado la rapidez y eficacia del Gobierno de Ayuso "en practicar la censura", señalando que ojalá tuviesen la misma en "acortar las listas de espera". "

Luis Alberto Martos, cirujano del hospital Ramón y Cajal, ha denunciado la manipulación de listas de espera en el centro, lo que ha generado una fuerte reacción por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso acusó a Martos de manipular citas y de otras conductas inapropiadas, lo que él calificó como difamación. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, criticó al gobierno de Ayuso por priorizar el ocultamiento de problemas en lugar de resolverlos, comparando la situación con casos anteriores. Bergerot también señaló la rapidez en censurar, en contraste con la gestión de las listas de espera.

Luis Alberto Martos, el cirujano que destapó la "manipulación" de las listas de espera en el Ramón y Cajal, ha sido el último caso más reciente de un sanitario al que la Comunidad de Madrid le hace la cruz por denunciar malas prácticas.

"La actitud de difamarme y desprestigiarme a través de unos comentarios falsos", denunciaba el propio doctor después de que Isabel Díaz Ayuso realizase unas declaraciones en las que señalaba que "él está manipulando las citas sanitarias, las suyas, que encima entre otras muchas lindezas se le conoce por reventarle el coche al jefe".

Manuela Bergerot ha reaccionado a los ataques del Gobierno de Ayuso contra el cirujano señalando que no les importa el problema, "lo que les importa es que se sepa".

"Esto ya lo hemos visto, pasó con las transferencias de pacientes a Quirón o con el ático de la presidenta", ha destacado la portavoz de Más Madrid en Al Rojo Vivo.

Bergerot ha destacado la rapidez y eficacia "en practicar la censura", señalando que ojalá tuviesen la misma en "acortar las listas de espera". "Esto es gravísimo y genera inseguridad en los madrileños", ha advertido sobre lo ocurrido en el Ramón y Cajal.

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