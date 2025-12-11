Martínez-Vares analiza los casos de acoso en el PSOE: "Lo peor del partido ha sido lo que no han hecho"

El asesor político ha indicado que los casos de acoso sexual en el PSOE que han salido a la luz son la gota que colma un vaso, "el del feminismo", que ya venía "maltrecho" tras los audios de Koldo y Ábalos "repartiéndose mujeres".

Santiago Martínez-Vares ha señalado que el 'caso Salazar' es un terremoto de magnitud siete que tiene su epicentro "en Moncloa". Unas denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar a las que se han sumado otras al líder socialista de Torremolinos, Antonio Navarro, y al presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, el PSOE.

El asesor político ha asegurado que todo esto ha sido la gota que ha colmado un vaso, "el del feminismo", que ya venía maltrecho después de los audios de Koldo García y José Luis Ábalos "repartiéndose mujeres".

"Lo peor ha sido lo que no han hecho en el PSOE", ha asegurado, recordando que, después de la información publicada por 'elDiario.es' de las denuncias que había contra Salazar y todo lo que había pasado, lo que intentaron hacer en el partido y en Moncloa fue "ocultar y favorecerle".

De hecho, ha recordado que Pilar Alegría "comía amigablemente con él" tras lo ocurrido, algo que ha dejado claro que si podemos saberlo es porque también "lo destaparon los medios".

