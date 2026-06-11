Martínez- Vares alerta del "paso degradante de la democracia" por parte del Gobierno: "Este ataque de un ministro a los jueces es inadmisibles"

El analista carga contra las declaraciones de Óscar López sobre los jueces y acusa al Gobierno de mantener una estrategia de confrontación con el Poder Judicial que, a su juicio, supone una degradación de la democracia.

Santiago Martínez-Vares, CEO de 'Rebelious Words' ha reaccionado a las controvertidas declaraciones del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, quien afirmó que "hay jueces que prevarican" al referirse a las distintas causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Martínez-Vares ha denunciado que estas palabras forman parte de una estrategia reiterada del Ejecutivo de desacreditar al Poder Judicial. "Esta es la senda del Gobierno. Ya vimos al presidente del Gobierno señalar en horario de máxima audiencia a jueces que, según él, destruían vidas de personas cercanas a su entorno. Lo de hoy supone un paso más en una deriva preocupante y degradante para nuestra democracia", ha asegurado.

Asimismo, ha defendido la independencia de las instituciones y ha advertido de los riesgos que entrañan este tipo de declaraciones. "La democracia se fortalece desde dentro. Los ataques del Gobierno a otro poder del Estado son inadmisibles", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido