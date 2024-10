La periodista de El Confidencial, Marta García Aller lamenta que aún no haya un acuerdo sobre migración en España: "Es lamentable viendo la emergencia humanitaria que supone, y también la utilización política y populista que se hace de la migración en España y también en los países de nuestro entorno".

Y para ello, pone como ejemplo lo ocurrido en las últimas elecciones de Austria, donde la extrema derecha ha ganado las elecciones. El partido ultranacionalista y prorruso FPÖ del exministro del Interior Herbert Kickl venció con el 29,2% de los votos, aunque eso sí, sin mayoría suficiente para gobernar. "La extrema derecha ha ganado en buena parte por la utilización que se ha hecho (de la migración) y la criminalización de los migrantes", apunta García Aller.

En España, sostiene la periodista, Canarias, Ceuta y Melilla tiene un problema con la migración, pero el resto de España no lo tiene. "Y ambas cosas son compatibles", asegura. Tal como explica en Al Rojo Vivo, en Canarias hay una emergencia porque no hay recursos para tratar no solo a los menores sino a todas esas personas desesperadas que llegan a tierra, igual que en Ceuta y en Melilla que sufren también esa falta de recursos y la falta de apoyo del Gobierno de España y también de la UE. "Porque España es frontera de Europa y debería por tanto, haber un acuerdo político tanto en España como a nivel europea, más coherente con las necesidades que estamos viendo", finaliza García Aller.