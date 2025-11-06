Ahora

legislatura bloqueada

Marta García Aller, sobre la ruptura Junts-PSOE: "Junts está haciendo un gran esfuerzo por escenificar la ruptura"

La periodista ha opinado que la supuesta ruptura entre Junts y el PSOE no es más que una estrategia negociadora:"Esa llave que tienen desde el 23J dicen que la quieren echar al río, pero yo creo que es otro elemento más para ver qué más le pueden sacar al Gobierno de Sánchez".

Marta García Aller, sobre la ruptura Junts- Psoe: "Junts está haciendo un gran esfuerzo por escenificar la ruptura"

La ruptura entre Junts y el PSOE ya es oficial. Este jueves, Míriam Nogueras ha registrado enmiendas a la totalidad de todas las leyes impulsadas por el Gobierno y ha anunciado que hará lo mismo con las futuras, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Con este gesto, los posconvergentes dan por "bloqueada" la legislatura.

En Al Rojo Vivo, Marta García Aller ha analizado el movimiento y ha señalado que "Junts no nos está contando nada que no supiéramos ya, pero está haciendo mucho esfuerzo por escenificar la ruptura".

La periodista ha añadido que "a Junts le está faltando casito desde hace tiempo". Y por último, ha añadido: "Esa llave que tienen de la legislatura y que llevan utilizando estos años desde el 23J pues ahora mismo dicen que la quieren echar al río, pero yo creo que es otro elemento más para negociar a ver qué más le pueden sacar al Gobierno de Sánchez".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts anuncia su veto a todas las leyes registradas del Gobierno: "La legislatura queda bloqueada"
  2. Cataluña, en alerta por "lluvias torrenciales": vuelos cancelados, vías anegadas y un ES-Alert enviado a las zonas en aviso naranja
  3. Los tres periodistas tumban las acusaciones del novio de Ayuso: todos tuvieron acceso al mail antes que el fiscal general
  4. La Guardia Civil detiene a Álvaro Romillo, 'CryptoSpain', el empresario investigado por estafa que financió a Alvise
  5. Las memorias de un rey sin memoria que quiere volver a España: el relato del principio del fin del reinado de Juan Carlos I
  6. El Supremo de EEUU pone en duda la legalidad de los aranceles de Trump