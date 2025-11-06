Marta García Aller, sobre la ruptura Junts- Psoe: "Junts está haciendo un gran esfuerzo por escenificar la ruptura"

La periodista ha opinado que la supuesta ruptura entre Junts y el PSOE no es más que una estrategia negociadora:"Esa llave que tienen desde el 23J dicen que la quieren echar al río, pero yo creo que es otro elemento más para ver qué más le pueden sacar al Gobierno de Sánchez".

La ruptura entre Junts y el PSOE ya es oficial. Este jueves, Míriam Nogueras ha registrado enmiendas a la totalidad de todas las leyes impulsadas por el Gobierno y ha anunciado que hará lo mismo con las futuras, incluidos los Presupuestos Generales del Estado. Con este gesto, los posconvergentes dan por "bloqueada" la legislatura.

En Al Rojo Vivo, Marta García Aller ha analizado el movimiento y ha señalado que "Junts no nos está contando nada que no supiéramos ya, pero está haciendo mucho esfuerzo por escenificar la ruptura".

La periodista ha añadido que "a Junts le está faltando casito desde hace tiempo". Y por último, ha añadido: "Esa llave que tienen de la legislatura y que llevan utilizando estos años desde el 23J pues ahora mismo dicen que la quieren echar al río, pero yo creo que es otro elemento más para negociar a ver qué más le pueden sacar al Gobierno de Sánchez".

