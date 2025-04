Marta García Aller, sobre el legado del papa: “No entiendo que en Europa se vea como revolucionario a un Papa que calificaba la ideología de género como el peor de los peligros”

En Al Rojo Vivo, la periodista Marta García Aller ha reflexionado sobre el fallecimiento del papa Francisco y las distintas reacciones que ha provocado: "Estamos asistiendo a un fenómeno curioso, porque veo cómo cada uno se está quedando con la parte del Papa que le da la razón, ignorando aquella que le resultaría incómoda", ha señalado.

García Aller ha destacado que no le sorprende que dentro del sector más reaccionario de la Iglesia Católica generara incomodidad, porque "tuvo gestos, hizo innovaciones" y ha continuado: "No me extraña que se le llame revolucionario en países donde la homosexualidad sigue siendo delito".

Sin embargo, lo que no entiende es "que en Europa, que en España, se considere revolucionario o progresista a un Papa que afirmaba que la ideología de género es uno de los mayores peligros que enfrenta la humanidad". A su juicio, ese tipo de declaraciones serían más esperables en líderes como Viktor Orbán o Donald Trump.

La periodista ha repasado también las tensiones que el pontífice mantuvo con políticos como Trump o Milei, y ha subrayado: "Comprendo que la ultraderecha pudiera estar incómoda con este Papa. Lo que no entiendo es que no lo estuviera también la izquierda, cuando él se posicionaba en contra del aborto, de la eutanasia, o de derechos que en Europa consideramos fundamentales".