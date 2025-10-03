Marta García Aller, sobre el fallo del cribado de cáncer de mama en Andalucía: "Es escalofriante pensar que a cualquiera nos puede pasar"

La periodista y escritora asegura en Al Rojo Vivo que lo ocurrido "es un escándalo brutal": "Pasa como con las pulseras antimaltrato. Decir que han sido muy pocos casos es una falta de respeto a las mujeres cuya vida está en juego".

En Andalucía se ha detectado un fallo de información en el programa de cribado de cáncer de mama que ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a contactar "una a una" con unas 2.000 mujeres que cuentan con pruebas dudosas (no concluyentes) desde hace un tiempo.

"Es escalofriante pensar que a cualquiera nos puede pasar. Es algo muy común. No ha sido un error de comunicación, ha sido una negligencia que está costando vidas y disgustos porque muchas de estas mujeres llegarán a tiempo al tratamiento. Es una negligencia imperdonable quitarle importancia", señala.

Asimismo, la periodista y escritora indica que "cuanto menos transparentes son en la comunicación de estos casos, más inseguridad generan en las mujeres".

"El no reconocer el error de manera temprana, no decir que se les llamará a todas y sobreactuar de una manera desproporcionar no demuestra una buena gestión", sentencia.

