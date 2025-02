Marta García Aller, tras las exculpaciones de Vilda en el juicio a Rubiales: "Es evidente lo que habría pasado si el beso no se hubiese retransmitido en directo"

Jorge Vilda niega las amenazas personales y profesionales a Jenni Hermosoen su declaración en el juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a la jugadora. Igualmente, ha asegurado, en su testifical, que fue él de motu proprio, y no por Luis Rubiales, quien fue a hablar con el hermano de Hermoso "viendo la relevancia que estaba adquiriendo todo en torno al beso y me empecé a preocupar. Se le estaba dando más importancia a algo que había pasado y se le estaba restando importancia al gran éxito que habíamos conseguido después de tanto tiempo".

"Se le estaba dando importancia a algo que podía ser constitutivo de delito", responde la periodista Marta García Aller, en Al Rojo Vivo. Y es algo que además, añade, "se retransmitió en directo ante una audiencia de millones de personas, por lo que era imposible negarlo".

Ahora bien, según García Aller, los testigos como Vilda u otros pertenecientes en aquel momento a la RFEF, "están mostrando una hermandad entre ellos y una lealtad al jefe [Luis Rubiales, expresidente de la RFEF] que hace muy evidente lo que pasaría si eso no se hubiese retransmitido en directo. Quieren exculparse, pero lo que están realmente transmitiendo es la importancia de que sea un jefe, en este caso Luis Rubiales, el que te pide las cosas". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.