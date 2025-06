Marta García Aller critica la "tibieza" del PSOE en el caso Leire Díez: "Han intentado combatir las supuestas cloacas con más cloacas y bulos"

Marta García Aller se ha pronunciado en Al Rojo Vivo sobre el escándalo que rodea a Leire Díez y las muchas incógnitas que, a su juicio, aún quedan por resolver. "Lo que sigue sin aclararse es su verdadero vínculo con el Partido Socialista", ha señalado.

La periodista ha subrayado que "no sabemos si actuaba en solitario, como ella afirma, aunque parece poco probable por la cantidad de indicios que hay". Lo que tampoco se ha esclarecido aún es "a quién reportaba, en caso de que lo hiciera"

Según García Aller, "hay mucha gente en el PSOE que es veraz y honesta cuando asegura que no tenía ni idea del papel que jugaba esta persona. Cuando se hacen este tipo de acciones, se hacen con discreción. Sería normal que, si alguien lo sabía, hubiese también muchos que no".

Lo que sí critica es "la tibieza del PSOE a la hora de reaccionar". Recuerda que, una semana después de que El Confidencial publicara los audios en los que Leire Díez se reunía con la Fiscalía y buscaba información contra la UCO, el partido no ha dado explicaciones. "Y no solo eso —añade—, ha habido algo peor: el intento de enfangar el terreno de juego, de combatir supuestas cloacas con más supuestas cloacas, con más bulos".

En este punto, la periodista se refiere concretamente a la difusión por parte de varios ministros del Gobierno de un bulo que señalaba a Bonilla, actual gerente de Seguridad del Servicio Madrileño de Salud, por unos supuestos mensajes en los que habría fantaseado con colocar una bomba lapa al presidente Pedro Sánchez.

Para García Aller, este tipo de maniobras "dejan de ser un malentendido cuando han pasado varios días desde que tres ministros del Gobierno se hicieran eco de una información falsa y no la hayan desmentido". Y advierte: "eso ya no es un error, es una omisión voluntaria, y es muy grave, porque nos lleva no solo a que acabemos no creyendo bulos, sino a que ya no queramos creer lo que sí es verdad".