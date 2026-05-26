Marta G. Aller analiza la imputación de Zapatero: "Frente a la izquierda acrítica y la derecha que se regocija, hay una tercera vía, celebrar que funciona el Estado de derecho"

La periodista sostiene que lo que se investiga sobre Zapatero "no es la hipocresía ni la incoherencia", sino posibles delitos, y defiende que jueces y fiscales actúen igual "sea de derechas o de izquierdas".

Marta García Aller, periodista de 'El Confidencial' y recientemente nombrada directora de 'La Brújula', ha reaccionado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y al debate político generado tras la decisión judicial, diferenciando entre la crítica moral y las posibles responsabilidades penales de un expresidente del Gobierno.

"Ser multimillonario no es un delito. Se puede ganar muchísimo dinero después de haber sido presidente del Gobierno, incluso ejerciendo abiertamente como lobista o consejero de grandes empresas, como hizo Felipe González con Gas Natural", ha señalado. "Eso le valió muchísimas críticas, especialmente desde la izquierda. Y, de hecho, uno de quienes más lo criticaban era precisamente Zapatero, porque consideraba que no era digno de un expresidente utilizar su influencia para beneficiar a compañías del Ibex. Esa opción existe, es perfectamente legal y tiene un coste político evidente: ser cuestionado públicamente por ello, sobre todo cuando uno proviene de la izquierda".

Sin embargo, García Aller ha querido dejar claro que el debate actual trasciende la mera incoherencia política: "Lo que se va a juzgar en la Audiencia Nacional no es la hipocresía, la incoherencia o un determinado listón moral. Lo que se va a juzgar son posibles delitos. Y ahí sí existe una línea muy clara en España sobre lo que un expresidente puede o no puede hacer: no puede saltarse la ley. Lo que estamos viendo ya no son indicios grises de un lobby mal entendido, sino indicios de presuntas actividades delictivas recogidos en un auto judicial".

La periodista ha insistido en que, aunque todavía no se ha entrado en fase probatoria, los indicios conocidos son graves y deberán esclarecerse en sede judicial: "Estamos hablando de indicios que, según recoge el auto —que aún no hemos podido analizar en profundidad—, apuntan a posibles delitos relacionados con tráfico de influencias, movimientos de dinero y sociedades pantalla en paraísos fiscales para canalizar fondos procedentes del petróleo y del oro. Ahora mismo no estamos en la fase de las pruebas, sino en la de los indicios, que es precisamente la que puede conducir a la apertura de un juicio donde todo eso tendrá que demostrarse".

Por último, García Aller ha criticado tanto el cierre de filas automático de una parte de la izquierda como el triunfalismo de ciertos sectores de la derecha: "Entre la izquierda acrítica que defiende a los suyos incluso antes de leerse el auto judicial, y la derecha que se regocija porque un expresidente del Gobierno presuntamente esté implicado en una trama de corrupción —aunque cuando afecta a los suyos trate de taparlo—, creo que existe una tercera vía. Y esa tercera vía consiste en alegrarse de que funcione el Estado de Derecho y de que haya jueces y fiscales capaces de investigar con independencia, les dé igual si se llama Rodrigo Rato o si pertenece a la derecha o a la izquierda".

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