Mario Saavedra, sobre las palabras de Ursula von der Leyen sobre la guerra en Irán: "El problema es el sionismo que defiende"

Mario Saavedra, analista de internacional, analiza en este vídeo las palabras de la presidenta de la Comisión Europea, que parece haber matizado. Ahora von der Leyen ha subrayado el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha dado un giro de 180 grados tras las críticas recibidas por su discurso pronunciado este lunes, donde aseguraba que la UE "ya no puede ser la guardiana del orden del viejo mundo, de un mundo que ha desaparecido y que no volverá", aunque matizaba que desde Europa "siempre" se defenderá un "sistema basado en normas".

Ahora, la presidenta de la UE ha matizado sus palabras y ha subrayado ahora el "compromiso inquebrantable" de la UE con el derecho internacional: "Nuestro compromiso inquebrantable por la paz, los principios de la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional son tan centrales hoy como lo fueron en nuestra creación", ha expresado este miércoles.

Sin embargo, Mario Saavedra, analista de internacional de 'El Periódico', no cree que haya recogido tanto cable: "El esquema del discurso ayer era que Irán tenía que ser liberado y, por tanto, hay que romper huevos para hacer la tortilla. Y hoy ha dicho exactamente lo mismo: ha dicho que Irán tiene que ser liberado, a grosso modo, y que vamos a apoyar el orden internacional".

Así, sostiene el periodista que el problema no es tanto el orden internacional, sino que "el problema es el sionismo que defiende von der Leyen". Esto es, "el problema es que está defendiendo una operación de Trump e Israel contra Irán. Y esa es la clave", matiza y concluye Saavedra.

