Mario Saavedra analiza el panorama en EEUU: "No sé qué esperan los estadounidenses para hacer una huelga porque se les va la democracia"

El periodista ha enumerado algunos de los episodios más preocupantes del panorama político estadounidense y destaca uno: "Estamos viendo cómo crea una fuerza paramilitar: ACE, con un presupuesto de 170.000 millones de dólares, dedicada a detener inmigrantes indocumentados con métodos opacos".

Las acciones de Donald Trump reflejan una deriva cada vez más autoritaria y populista. Entre sus últimas medidas figura la reinstauración de la pena de muerte para los homicidios cometidos en la capital, un castigo que llevaba décadas abolido en Washington DC.

Al respecto, Mario Saavedra, periodista de Internacional y Exteriores en El Periódico de España, ha manifestado: "Lo que no sé es qué esperan los estadounidenses para convocar una huelga porque se les está yendo la democracia".

Saavedra ha enumerado algunos de los episodios más preocupantes del panorama político estadounidense: "En las últimas horas hemos visto a Stephen Miller —un supremacista blanco y número dos del jefe de gabinete— calificar al Partido Demócrata de 'organización rebelde doméstica'. Hemos visto cómo el presidente intenta asegurarse el control de la Reserva Federal durante los próximos diez años o más, pidiendo el cese de una de sus miembros. Y estamos viendo cómo crea una fuerza paramilitar: ACE, con un presupuesto de 170.000 millones de dólares, dedicada a detener inmigrantes indocumentados con métodos opacos —matrículas tapadas, operativos encubiertos—, haciéndolos desaparecer. Es el mayor presupuesto militar del mundo, salvo el de China".

Sobre el impacto en Europa y en la democracia global, Saavedra ha sido tajante: "Estamos levantando muros para cuando llegue ese tsunami antidemocrático de Estados Unidos, que llegará con olas de 50 metros. Pero lo preocupante es que seguimos un poco dormidos".