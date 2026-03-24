Mario Saavedra analiza las negociaciones entre EEUU e Irán: "Podría acabar siendo una derrota para EEUU"

Las negociaciones entre EEUU e Irán continúan adelante. Trump habla de "buenas conversaciones" mientras que Teherán reduce esas conversaciones a "contactos". El periodista Mario Saavedra lo analiza en este vídeo.

Las negociaciones entre EEUU e Irán continúan adelante. Donald Trump ha asegurado que hay "muy buenas conversaciones" entre EEUU e Irán en los contactos iniciados para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado hace ya tres semanas y que ha puesto en jaque a la economía mundial. Por su parte, desde Teherán no son tan positivos y han limitado esas conversaciones a contactos "en los que se solicitaba negociaciones".

"La guerra continúa y hay que tener en cuenta dos posibles escenarios", afirma Mario Saavedra, analista de internacional de 'El Periódico'. Uno, señala, "que Trump se haya achantado sin conseguir los objetivos que pretendía".

Y dos, añade el analista, que "está intentando ganar tiempo para que lleguen, por ejemplo, la flota naval que está llevando allí, o incluso la 82.ª División Aerotransportada, que dice 'The New York Times', que va a llevar para, por ejemplo, tomar la isla de Kharg".

En todo caso, analiza Saavedra, "si realmente se consuman estas negociaciones, creo que va a ser una derrota para EEUU". En el vídeo podemos ver al completo esta información.

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