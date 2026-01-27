Ahora

violencia policial

Mario Saavedra analiza el control de daños de Trump en Minneapolis: "Es un paso atrás para dar un gran paso adelante en su proyecto de 'hacer América más blanca'"

Lo ocurrido en Minneapolis demuestra, según Saavedra, que la estrategia de Trump "le ha salido mal": la muerte de dos civiles, Alex Pretti y Renée Good, ha sacudido incluso a sectores favorables a la mano dura migratoria y ha aumentado el rechazo al despliegue federal.

Mario Saavedra analiza el control de daños de Trump en Minneapolis: "Es un paso atrás para dar un gran paso adelante su proyecto de 'hacer América más blanca'"

Donald Trump ha ajustado su estrategia tras el aumento de la tensión en Minneapolis por la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti, tiroteado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En medio de las fuertes críticas, el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino —una de las figuras más visibles de la política migratoria de la Administración— se ha preparado para abandonar el despliegue en Minnesota, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

La salida de Bovino ocurre poco después de que Trump anunciara, a través de su cuenta en Truth Social, el envío del "zar de la frontera", Tom Homan, un veterano agente de inmigración, para dirigir las operaciones en Minneapolis y coordinar con las autoridades locales.

En Al Rojo Vivo, el periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico', ha analizado este movimiento y lo ha descrito como un intento de control de daños por parte de Trump. Saavedra explica que, en el argot de Wall Street, se denomina "taco de Trump" a la táctica de elevar primero la retórica, generar tensión —inclusive en los mercados— y luego retroceder para tratar de recuperar control.

Saavedra apunta que, en vez de retroceder definitivamente, la jugada puede entenderse como "dar un paso atrás para dar un gran salto adelante en el proyecto fundacional de Trump de 'hacer América más blanca'".

Lo que ha sucedido en Minneapolis, insiste Saavedra, es que la estrategia de Trump "le ha salido mal": la muerte de dos civiles estadounidenses —Pretti y otra víctima, Renée Good— ha alarmado incluso a sectores que tradicionalmente respaldan medidas duras de inmigración y ha generado rechazo generalizado al despliegue federal.

Además, Saavedra señala que esta crisis ha puesto en evidencia tensiones internas dentro de la propia base de apoyo de Trump. Organizaciones conservadoras como la Asociación Nacional del Rifle han tenido que distanciarse de afirmaciones oficiales que vinculaban la muerte de Pretti con la posesión de un arma, cuando las imágenes disponibles muestran que nunca llegó a empuñarl

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El paro baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.000 ocupados en 2025, nuevo máximo histórico
  2. La revalorización de las pensiones, otra vez en juego: llega al Congreso dependiendo de Junts y el 'no' adelantado del PP por llevarlo con otras medidas
  3. El presidente de la investigación del accidente de Adamuz apunta como principal hipótesis a la "rotura de una soldadura"
  4. El líder del ICE, Gregory Bovino, sale de Minnesota tras la muerte de dos civiles
  5. Comisión de investigación de la DANA, en directo | Bernabé defiende que "cumplió con su obligación" el día de la DANA y acusa al PP de "romper la custodia" que el 112 debía hacer de las llamadas
  6. Casi toda España, en alerta amarilla y naranja por lluvia, viento, nieve y oleaje por la borrasca Joseph