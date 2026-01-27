Mario Saavedra analiza el control de daños de Trump en Minneapolis: "Es un paso atrás para dar un gran paso adelante en su proyecto de 'hacer América más blanca'"

Lo ocurrido en Minneapolis demuestra, según Saavedra, que la estrategia de Trump "le ha salido mal": la muerte de dos civiles, Alex Pretti y Renée Good, ha sacudido incluso a sectores favorables a la mano dura migratoria y ha aumentado el rechazo al despliegue federal.

Donald Trump ha ajustado su estrategia tras el aumento de la tensión en Minneapolis por la muerte del ciudadano estadounidense Alex Pretti, tiroteado por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En medio de las fuertes críticas, el comandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino —una de las figuras más visibles de la política migratoria de la Administración— se ha preparado para abandonar el despliegue en Minnesota, según fuentes citadas por medios estadounidenses.

La salida de Bovino ocurre poco después de que Trump anunciara, a través de su cuenta en Truth Social, el envío del "zar de la frontera", Tom Homan, un veterano agente de inmigración, para dirigir las operaciones en Minneapolis y coordinar con las autoridades locales.

En Al Rojo Vivo, el periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico', ha analizado este movimiento y lo ha descrito como un intento de control de daños por parte de Trump. Saavedra explica que, en el argot de Wall Street, se denomina "taco de Trump" a la táctica de elevar primero la retórica, generar tensión —inclusive en los mercados— y luego retroceder para tratar de recuperar control.

Saavedra apunta que, en vez de retroceder definitivamente, la jugada puede entenderse como "dar un paso atrás para dar un gran salto adelante en el proyecto fundacional de Trump de 'hacer América más blanca'".

Lo que ha sucedido en Minneapolis, insiste Saavedra, es que la estrategia de Trump "le ha salido mal": la muerte de dos civiles estadounidenses —Pretti y otra víctima, Renée Good— ha alarmado incluso a sectores que tradicionalmente respaldan medidas duras de inmigración y ha generado rechazo generalizado al despliegue federal.

Además, Saavedra señala que esta crisis ha puesto en evidencia tensiones internas dentro de la propia base de apoyo de Trump. Organizaciones conservadoras como la Asociación Nacional del Rifle han tenido que distanciarse de afirmaciones oficiales que vinculaban la muerte de Pretti con la posesión de un arma, cuando las imágenes disponibles muestran que nunca llegó a empuñarl

