Mario Saavedra, tras el acuerdo EEUU-Irán: "Hay que estar muy atentos a Israel, que ha dicho que este acuerdo no les vincula porque no lo han negociado"

El periodista Mario Saavedra analiza en este vídeo las consecuencias del acuerdo entre EEUU e Irán, que se firmará este viernes.

Finalmente, EEUU e Irán han llegado a un acuerdo que se firmará el viernes en Suiza y levantará "permanentemente" los peajes en Ormuz, pero Irán está poniendo de nuevo el foco en el Líbano. El Ministerio de Exteriores, a través de un comunicado, ha incidido en la importancia de que el alto el fuego se aplique en el Líbano.

Tal como explica la peridodista Diana Mata, en este vídeo, "Israel decía esta misma mañana que ellos operan al margen de este acuerdo, e Irán está recordando que es necesario el cese total de los ataques en el Líbano en virtud de todo este acuerdo".

Así, y tal como avisa el periodista Mario Saavedra, de 'El Periódico', "hay que estar muy atentos a Israel porque Ben-Gvir, uno de los miembros del Gobierno, ya ha dicho que este acuerdo no les vincula porque no lo han negociado. E Israel Katz, el ministro de Defensa, ha dicho que ellos se quedan en el sur del Líbano porque este acuerdo no lo han negociado". Y este, dice Saavedra, sería el punto número uno.

Y el punto número dos, que es quizá el más interesante, añade el periodista, es el siguiente: "Trump es un actor más racional de lo que pensábamos. Porque la economía estaba descarrilando y lo que ha hecho Trump es corregir el rumbo, a pesar de que sabe positivamente que ha hecho un ridículo histórico y mundial".

Esto nos hace, añade Saavedra, "que sea un actor racional o que quizás lo posponga para nuevos ataques para después de noviembre". Pero lo importante es "que podemos empezar a recuperar la economía. No va a ser en unos meses y el acuerdo puede descarrilar en casi cualquier momento", concluye el experto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido