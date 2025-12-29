Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA: "No solo nos mintió Mazón, el PP le cubrió un año"

"¿Si hay tanta disposición a la Justicia por qué Mazón no va a declarar?, ¿por qué Feijóo no entrega los mensajes que envió a Mazón?", critica Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA.

Mariló Gradolí, portavoz de la Associació de Víctimes de la DANA, habla en Al Rojo Vivo sobre las conversaciones de Whatsapp entre Alberto Núñez Feijóo y Carloz Mazón la noche de la DANA: "La ciudadanía valenciana necesita saber la verdad, que nos dejen de mentir". "Llevamos un año y dos meses con una mentira tras otra y cambios de versión", afirma Gradolí, que destaca que "se le pidió a Feijóo los whatsapps que tuvo con Mazón y demuestran que nos han estado mintiendo durante un año".

"Durante en año han seguido con mentiras para que no podamos cerrar un capítulo, descansar en paz y conocer la verdad de lo que pasó aquel día que fallecieron 230 personas", afirma la portavoz, que destaca que lo que más le ha dolido de los mensajes es "el conjunto de las mentiras y conocerlo en la noche de Nochebuena y en Navidad": "Un día que pensábamos tener un poco de paz pero que se convirtió en un intento de que pasara sin pena ni gloria esos mensajes, pero es imposible porque necesitamos saber la verdad y no pararemos hasta conocerla".

"Lo que más nos duele es la mentira que se sostiene tras otra mentira", afirma Gradolí, que insiste: "No únicamente nos mintió y nos sigue mintiendo Mazón, sino que todo el partido lo ha cubierto durante un año y dos meses". "Se sabía a las 12 horas del mediodía que había gente que se estaban ahogando en Utiel y aún así, Mazón siguió con su agenda y se fue de comida", recuerda Gradolí, que insiste en que "fue una situación muy negligente".

"Mazón estaba a sus cosas sin pensar en los intereses y la protección de los valencianos y aún así todo su partido le ha cubierto durante un año y siguen haciéndolo", insiste la portavoz, que se pregunta: "¿Si hay tanta disposición a la Justicia por qué Mazón no va a la jueza a declarar?, ¿por qué si no nos quieren engañar no entrega los mensajes que envió Feijóo a Mazón?, ¿por qué siguen premiándolo con un sobresueldo todos los meses?". "Necesitamos verdad y justicia y con estos cálculos electorales están jugando con nosotros", afirma Mariló, que concluye tajante: "Nosotros queremos verdad, la necesitamos para seguir adelante".

