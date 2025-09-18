Manuela Bergerot: "Ayuso no tiene ninguna gran idea para Madrid, vende un minuto de fama a cualquier precio"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid ha cuestionado que la presidenta madrileña no tenga ninguna propuesta para la región y que, en su lugar, acuda a "grandes provocaciones".

Después de un tenso pleno en la Asamblea de Madrid con la Franja de Gaza y las protestas de La Vuelta como epicentro del debate, Manuela Bergerot ha estado en Al Rojo Vivo para explicar la situación actual en la Comunidad de Madrid y su enfrentamiento de este jueves con Isabel Díaz Ayuso.

"Lo que estamos hablando es recoger el clamor de las miles de familias madrileñas que salieron este domingo a pedir el fin del genocidio en Gaza. La que está muy alejada de la población madrileña es Ayuso porque no hay nada más urgente ahora mismo que lo que está ocurriendo en Gaza porque es ahora cuando se pueden salvar vidas. No paramos de dibujar esas demandas del pueblo madrileño que la señora Ayuso nos tiene acostumbrados con insultos y bulos a distraer para que no se hable de lo que les importa a los madrileños, que es lo que le molesta a ella. Desde lo que ocurre en Palestina, de los 7.291 muertos en las residencias o de su novio. Todos esos temas la señora Ayuso los veta", ha aseverado sobre lo ocurrido durante la Asamblea este jueves.

Además, Bergerot ha mostrado su apoyo a la condecoración de Jonas Vingegaard propuesta por Ayuso, pero discrepa con que también se le entregue a la organización de La Vuelta: "Ha permitido la participación de un equipo para seguir blanqueando a un gobierno genocida. Vamos a seguir exigiéndole a Ayuso que condene el genocidio. No sabemos cuántas muertes son suficientes para ella y estar al lado correcto de la historia".

Por otro lado, la portavoz de Más Madrid ha recordado que, en el debate de la región, la presidenta madrileña "no trajo ni una sola gran idea para Madrid" como "garantizar casas baratas en una región que no para de crecer en población, para que podamos ver a nuestro médico cuando lo necesitamos y para no hacer perder el tiempo a los madrileños cuando están esperando horas y horas con metros abarrotados y buses que no llegan". "El PP se cree que está insultando a la izquierda y lo que está haciendo es insultar a Madrid y a los madrileños. A los madrileños que dicen que no está bien bombardear hospitales y tiendas de campaña", ha añadido.

"Ayuso no tiene ninguna gran idea para Madrid y lo único que tiene son grandes tonterías y grandes provocaciones para poder seguir existiendo aunque sea a costa de los derechos humanos. Ayuso vende un minuto de fama a cualquier precio", ha concluido.