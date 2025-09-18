Belén Carreño tacha de "chapuza" el 'apagón' de las pulseras antimaltrato: "Espero que la ministra se explique mejor"

La periodista ha indicado que parece que este fallo se produjo porque se buscaba "abaratar costes". "Eso me parce una de las mayores tragedias que subyace detrás de todo esto", ha reconocido en Al Rojo Vivo.

La transición de la gestión de una empresa a otra del sistema 'Cometa' -el cual se usa para el seguimiento telemático de maltratadores- derivó en fallos que llevaron a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento.

Belén Carreño ha reaccionado a lo sucedido tachándolo de "chapuza". La periodista ha indicado que parece que lo que se buscaba con este cambio era abaratar costes, lo que ha confesado que le parece "una de las mayores tragedias que subyace detrás".

Ahora, ha reconocido que espera que la ministra de Igualdad se explique "mejor de lo que ha hecho hasta ahora" y se pueda revertir esta situación.

"No sé si con la tecnología actual es posible", ha destacado, indicando que ojalá haya procesos tecnológicos que permitan "subsanar ese hueco que hubo".