Manuel Cobo, sobre el fallo en los cribados: "Debe ir a la cárcel quien haya manipulado esas radiografías"

Manuel Cobo ha valorado la situación de Juanma Moreno tras el fallo en el cribado de mamografías.Para comenzar su intervención, ha destacado la dimisión de la consejera andaluza de Salud, subrayando que existe una responsabilidad política y que está "encantado de que se hayan abierto diligencias en la Fiscalía".

Además, Cobo se ha referido a la polémica generada por la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, quien mostró dos mamografías de la misma paciente: una que aparecía inicialmente en su historial clínico y otra diferente tras una caída del sistema. En la primera imagen se ve la lesión marcada y el facultativo que la detectó, mientras que en la segunda no aparecen esos datos.

Sobre este caso, Moreno Bonilla acusó a Nieto de afirmar que "un profesional sanitario ha tocado los datos", algo que la portavoz negó. Al respecto, Cobo ha afirmado: "Si eso fuera cierto, alguien no solo tendría que dimitir, sino que tendría que ir a la cárcel. Y si no se han manipulado, pero una política irresponsable ha dicho la barbaridad que ha dicho, y para mayor garantía cada caso debe revisarlo una segunda opinión de dos médicos que elaboren su informe de forma independiente, entonces esa diputada también debería dimitir, porque ha generado una situación absolutamente falsa".

Respecto al borrado de datos, también mencionado por la ministra de Sanidad, Cobo ha sido tajante: "No hay una sola mamografía borrada. Lo único que ocurrió fue un apagón informático; ya está bien del fango y del bulo que se ha extendido".

Ante la pregunta de Inés García sobre si Juanma Moreno tendría que dimitir si se demuestra que se manipularon informes o se borraron datos, Cobo ha respondido con contundencia: "Tiene que ir a la cárcel quien ha manipulado esas radiografías".

