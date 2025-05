El magistrado González Vega, sobre los mensajes privados entre Sánchez y Ábalos: "Podría no ser delito si los ha difundido uno de los interlocutores"

Sobre los mensajes privados entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, revelados por El Mundo, el magistrado Ignacio González Vega asegura que "estamos en presencia de unos hechos que revisten los caracteres de delito".

Esto es, según aclara el magistrado, "podría no ser delito si los mensajes hubieran sido difundidos por uno de esos dos interlocutores, José Luis Ábalos o Pedro Sánchez. En ese caso, no estaríamos en presencia de un delito contra la intimidad. La cuestión está en la falta de autor identificado, y ahí está el problema en este delito: si no hay autor identificado, habrá que hacer alguna investigación inicial, pero será difícil averiguar quién es el autor de la filtración".

Ahora bien, "hay que descartar la actividad delictiva por parte del medio de comunicación [en este caso El Mundo], porque está amparado por una causa de justificación, así como por el secreto profesional, que es un derecho recogido constitucionalmente", añade el magistrado. En el vídeo podemos ver completa su intervención.