Maestre: "Yo no tengo ninguna esperanza en que salga adelante lo que propone Rufián"

Tras las elecciones en Aragón, Antonio Maestre advierte sobre la creciente derechización en España, asegura que tanto PP como PSOE han contribuido a fortalecer a la extrema derecha y responde a la propuesta de un frente amplio de izquierdas planteada por Rufián.

Tras las elecciones en Aragón, Gabriel Rufián ha vuelto a reclamar un frente amplio de izquierdas de cara a las próximas elecciones generales, ante la posibilidad de una mayoría del PP y Vox. "Lo que viene no se para con siglas", ha advertido en redes sociales.

Preguntado por las reacciones en la izquierda, el periodista Antonio Maestre se ha mostrado escéptico ante la propuesta del dirigente de ERC. "Lo entiendo y lo esperaba. No tengo ninguna esperanza en que lo que propone Rufián salga adelante. Aun así, cualquier iniciativa con buena intención es bienvenida. Al menos propone algo, que es más de lo que están haciendo otros", ha señalado en Al Rojo Vivo.

Maestre también se ha referido al contexto político más amplio y a la sensación de que España participa de una tendencia internacional de derechización. "Más que de extrema derecha, hablamos de derechización y de la fascistización del espacio público", ha afirmado. A su juicio, esta dinámica se ha visto favorecida tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista. "El PSOE intentó alimentar a Vox creyendo que el miedo le beneficiaría, y el PP ha cometido otro error clásico: copiar a la extrema derecha para intentar frenarla. Eso nunca funciona; al contrario, la alimenta con estrategias fallidas", ha advertido.

Por último, Maestre ha analizado el discurso de la portavoz del PSOE tras los resultados, en el que afirmaba: "Hemos perdido escaños, lo reconocemos, pero estamos donde estamos". Para el periodista, este tipo de análisis es insuficiente. "No sirve de nada intentar interpretar 2025 con las claves de 2015. Entonces Vox apenas existía; Santiago Abascal estaba subido a un taburete con un megáfono. Hoy el escenario es completamente distinto", ha explicado .

Maestre ha concluido que los partidos deben dejar de mirar al pasado y a sus adversarios para centrarse en su propia autocrítica. "Ese es un mal endémico: no son capaces de mirarse a sí mismos y detectar qué están haciendo mal. El Partido Socialista hace cosas bien, pero también hace otras muy mal. Y solo identificándolas podrá intentar corregirlas".

