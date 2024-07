Antonio Maestre ha confesado que para él está "claro lo que busca y cuál es la intencionalidad" del juez Juan Carlos Peinado al citar a Pedro Sánchez para que declare como testigo.

El periodista ha destacado que la gente dice no entender que haga una testifical a Sánchez sabiendo que es el esposo de la encausada y que, por tanto, puede no declarar. "Eso sería un error si lo que pretendes es esclarecer los hechos", ha señalado, destacando que no es una equivocación cuando lo que pretendes es "conseguir una testifical firmada del presidente del Gobierno".

"En la providencia todos los pasos van destinados, únicamente, a conseguir una grabación de Sánchez", ha señalado, asegurando que eso es "lo único que busca" el magistrado.

De esta forma, Maestre ha reconocido que está convencido de que lo único que pretende el juez Peinado es "ir a Moncloa, hacer el circo, grabarlo y pasárselo a las partes para que lo filtren".