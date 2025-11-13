Maestre señala lo que le ha "escandalizado" del juicio al fiscal: "La ligereza con la que la UCO dice investigar"

El periodista Antonio Maestre critica la declaración de los peritos de la UCO, que tuvo lugar el mismo día que la del propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, los detalles.

Este jueves 13 de noviembre ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien este miércoles, en su declaración, volvió a reiterar que no había filtrado el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, proponía un acuerdo de conformidad por dos delitos fiscales y en el que reconocía los hechos.

De todo este juicio, el periodista y escritor Antonio Maestre quiere destacar algo que realmente "le ha escandalizado": "La ligereza con la que la UCO dice investigar, una ligereza con la que viola derechos fundamentales".

Es decir, "ayer [en la declaración de los miembros de la UCO] se dijo con naturalidad que el juez instructor había dado permiso para volcar solo los datos de siete meses y, con naturalidad, están diciendo que se han saltado la orden del juez instructor, que limita, además, derechos fundamentales", explica Maestre.

Los peritos de la UCO admitieron en el juicio al fiscal que sus dispositivos se copiaron íntegros aunque el instructor había acotado el lapso temporal de lo que se podían llevar

Por otro lado, señala Maestre la declaración del teniente coronel Balas, de la UCO, que le parece también "escandaloso": "Que él se limite a buscar el delito en alguien individual y no en buscar el esclarecimiento de los hechos, es decir, si tú tienes constancia de que 500 personas tuvieron acceso al correo, tú obligación como investigador es buscar quién cometió el delito; y no decir voy a buscar en este, que es el que me cae mal, a ver si este ha cometido el delito". En el vídeo podemos ver con detalle su exposición.

