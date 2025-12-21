Maestre, sobre los resultados en Extremadura: "La izquierda es quien debe tomarse esto en clave nacional"

En sus palabras en Al Rojo Vivo, el periodista y escritor ha señalado la gran subida de la derecha en apenas dos años, habiendo pasado del 47% al 60%.

Antonio Maestre ha estado en el especial de Al Rojo Vivo con motivo de las elecciones de Extremadura. El periodista, en sus palabras, ha afirmado que "es la izquierda quien debería tomarse en clave nacional" los comicios tras la gran caída que ha experimentado el PSOE.

Y es que donde no hace mucho tenían los socialistas un gran bastión ahora se está viviendo una 'derechización', algo sobre lo que ha hablado en el programa de Antonio García Ferreras: "Y a una velocidad sorprendente. En 2023 hablábamos del 47% y ahora, dos años más tarde, es del 60%".

En ese sentido, apunta también a Unidas por Extremadura: "Sube, pero solo puede rascar uno de cada cuatro puntos cayendo el PSOE como está cayendo. Eso no es algo bueno".

"Cuál es la enseñanza que sale de esto, que la penalización va por bloques. Cuando estás en un Gobierno durante ocho años por mucho que no participes existe esa percepción de bloques", ha expresado.

