Maestre, sobre Núcleo Nacional, el grupo que pone en marcha su propio partido, 'Noviembre Nacional': "Una asociación tiene mucho más fácil la ilegalización que un partido político"

El periodista y escritor Antonio Maestre, experto en estudios sobre la extrema derecha, analiza la decisión de este grupo neonazi de convertirse en un partido político, aunque no se presentará a las elecciones.

El periodista y escritor Antonio Maestre analiza la decisión del grupo Núcleo Nacional de formar un partido político que se llamará Noviembre Nacional. Lo primero que quiere señalar Maestre es que "se han quitado la máscara para la gente normal, pero sabemos que son los hermanos Rico Olivares".

Y en segundo lugar, que se constituyen en partido político porque "al ser una asociación lo tienen mucho más fácil para la ilegalización que un partido político", explica Maestre. Esto es, "la ilegalización de un partido es mucho más complicada y mucho más conflictiva. Y sabemos que es un grupo que estaba siendo investigado por sus actividades como asociación cultural, que es como se suelen definir estos grupos de extrema derecha antes de constituirse en partido político. Es un partido que no va a tener ningún espacio electoral", explica.

Igualmente, destaca el periodista que "los que conocemos a la extrema derecha desde los años 80 y 90, siempre esta se ha reconfigurado en diferentes circunstancias porque las marcas las van quemando muy rápido y siempre hacen un rebranding adaptándose a las nuevas circunstancias para intentar captar incautos".

Porque, tal como argumenta, "lo único que buscan precisamente es vivir de los militantes, conseguir vivir de cuotas de merchandising, porque no tienen capacidad para movilizar electoralmente, pero sí tienen muchísima capacidad disruptiva en lo que tiene que ver con el orden público y, sobre todo, ahora con las redes sociales, generar disturbios como por ejemplo como lo que ocurrió en Torre Pacheco".

Núcleo Nacional es un grupo que está siendo investigado por la Guardia Civil por delitos de odio. "Son un grupo de herencia hitleriana", explica Maestre, "son partidos que se van disolviendo y todos los miembros se van reconfigurando en otras organizaciones. Alianza Nacional, por ejemplo, que desapareció, sobre todo tras la muerte de su líder histórico, Pedro Pablo Peña, Alianza Nacional, España 2000, Democracia Nacional o MSR... todos esos partidos que han quedado un poco huérfanos por la pujanza de Vox, que no ha dejado espacio, se han reconfigurado y se suelen unir en otro grupo, para intentar conseguir, con la novedad captar a otros miembros, pero son los mismos".

Así señala, por ejemplo, nombres como el de Enrique Lemus o Isabel Peralta, que era de Bastión Frontal. Es decir, tal como detalla, "son grupos, los grupos marginales que tenemos siempre controlados quienes estudiamos a la extrema derecha, y que se van metiendo en otros partidos. Y este Núcleo Nacional es el nuevo, con los hermanos Rico Olivares, que son hijos de un concejal del PP, y que conocíamos todos antes de que se quitasen la máscara", insiste Maestre.

En el vídeo podemos ver al completo su explicación.

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