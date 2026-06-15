Maestre, sobre las joyas de Zapatero: "Tras ver lo que reciben de monarquías árabes, quiero saber si ir a Marruecos a defender el plan del Sáhara es altruismo o no"

El periodista, en Al Rojo Vivo, cuestiona a Zapatero por las joyas y sus vínculos internacionales y sostiene que debe explicaciones a la izquierda que lo apoyó, tras su papel en el Sáhara y su relación con monarquías árabes.

El periodista Antonio Maestre ha reaccionado en Al Rojo Vivo al caso de las joyas vinculadas a Zapatero: "Viendo lo que ha ocurrido ahora, ese botín más propio de la dinastía de los Románov que de una familia de León, que ellos han reconocido como regalos de una monarquía árabe, se ha normalizado durante años mirar para otro lado con expresidentes como José Luis Rodríguez Zapatero. En 2015, por ejemplo, acudió al foro de Dacca, en territorio saharaui ocupado por Marruecos, y defendió el plan de soberanía marroquí sobre el Sáhara".

Maestre cuestiona ese recorrido y lo enlaza con la polémica actual: "Después de ver lo que recibe de monarquías árabes —no sabemos exactamente de cuál— me pregunto si esto es altruismo. Porque si ir a Marruecos y defender en una ciudad ocupada del Sáhara el plan marroquí para el Sáhara, que luego se ha ido imponiendo sobre el derecho internacional, es también altruismo, yo quiero saberlo".

El periodista añade que existen más elementos que deben explicarse: "Cuando hemos sabido de negocios con otras dictaduras, me parece relevante que desde la izquierda se haya mirado para otro lado. Algunos no lo hemos hecho nunca. Tú le preguntaste en 2020 por el Sáhara y él defendió el plan de Marruecos. ¿Hay algo más? Porque ya sabemos que hay otras cosas, y han aparecido 1,3 millones en joyas. Quiero saber si hay algo más".

Y concluye reclamando explicaciones: "Zapatero le debe una explicación a toda esa gente de izquierdas que alguna vez le defendió. Porque si lo defendió por convicción me parece inaceptable, y si lo hizo por algo más, aún más".

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