Maestre: "Hay que felicitar a Ayuso por la suerte que tienen todos sus allegados que en el momento que la conocen empiezan a hacer fortuna"

El periodista Antonio Maestre analiza el informe de Hacienda que señala que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, habría facturado a Quirón entre los años 2021 y 2023.

Un informe de Hacienda revela que la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, habría facturado al grupo Quirónsalud hasta 4,4 millones de euros en solo tres años. Concretamente, entre los años 2021 y 2023, que corresponden con los primeros de su noviazgo.

Ante esta noticia, el periodista y escritor Antonio Maestre se muestra contundente: "Hay que felicitar a Isabel Díaz Ayuso por la suerte que tienen todos sus allegados, que en el momento en que la conocen empiezan a hacer fortuna (...) Es acercarse a ella y de repente empezar a que te vayan bien en los negocios".

Porque, tal como argumenta, "4,4 millones de euros en tres años a partir de conocerla a ella, facturando a la empresa que es el corazón de la privatización sanitaria". Pero es más, tal como recuerda el periodista, la empresa de González Amador tenía solo dos máquinas de depilar".

De este modo, Maestre recuerda que "todos aquellos que tienen problemas para llegar a fin de mes y que no pueden pagar 1.000 euros de alquiler porque no tienen el salario suficiente, saben que nadie se gasta 500.000 euros en dos máquinas para depilar, si no es porque esos 500.000 euros no son para comprarte dos máquinas para depilar", sino que son "para darle ese dinero a la mujer del empresario que está favoreciendo que factures 4,4 millones de euros a través de una empresa con la que tu novia, Isabel Díaz Ayuso, le riega de dinero", conlcuye. "Y, luego, todos lo celebran en un ático", remata Maestre.

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