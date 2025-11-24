Maestre, tras la declaración de Susana Camarero ante la jueza: "El día en que realmente se sepa la verdad, Mazón no puede volver a pisar Valencia"

"Mazón es un infame mentiroso, que sigue mintiendo para cubrirse penalmente mientras insulta a las víctimas", afirma el periodista y escritor Antonio Maestre. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, ha excusado ante la jueza de la DANA, Nuria Ruiz Torralba, su desconexión del CECOPI el día de la DANA: "Asistí el tiempo que la agenda me lo permitió (...) Nadie esperaba que yo estuviese ahí". Igualmente, ha señalado que Mazón no estuvo ausente ni incomunicado, pero, según dijo el propio Mazón, algunas llamadas no las atendió porque "tenía el teléfono en la mochila".

"No podemos atender a ningún tipo de versión de lo que dijo Mazón para intentar interpretar qué es lo que de verdad pasó. Tenemos que eludir cualquier explicación que ha dado, porque se ha demostrado que todo lo que dice es mentira. Alguna cosa será verdad de todas las versiones que ha dado", afirma contundente el periodista y escritor Antonio Maestre.

Pero lo que es "evidente", añade el periodista, es que "Mazón es un infame mentiroso, que sigue mintiendo para cubrirse penalmente, mientras insulta a las víctimas. Por eso, creo que ya tenemos que dejar de hablar de lo que dice Mazón e intentar averiguarlo atendiendo solo a la investigación que está haciendo la jueza".

Porque está claro, insiste y remata Maestre, que "todas las versiones que ha dado Mazón son contradictorias y la mayoría son mentira. Y que esconde algo que aún no quiere explicar, porque el día en que se sepa de verdad, Mazón no puede volver a pisar Valencia".

