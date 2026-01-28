Maestre asegura que hay que separar las medidas del ómnibus que incluyen pensiones, pero también protección a los vulnerables: "Para que se vea que la derecha no quiere"

El Gobierno de España llevó este martes al Congreso de los Diputados un decreto ómnibus que incluía una serie de medidas sociales como la revalorización de las pensiones, la moratoria de los desahucios o el escudo social, un decreto que Junts y PP (y Vox, claro) votaron en contra, a pesar de que, al menos, los primeros dijeron estar a favor de las pensiones. "Pensiones sí, ocupaciones no", resumía de forma clara Míriam Nogueras, portavoz de los de Puigdemont.

El periodista y escritor, Antonio Maestre, confiesa que quizá está un poco más cabreado porque ha pasado por una situación emocional en la que se ha visto muy afectado por lo concreto de la política, es decir, "por lo que lo que influye la política en lo concreto".

Por ello, añade, "quizá, en otras circunstancias hubiera sido más tolerante con estas estrategias, en las que importa más la estrategia política que la concreción de lo que se logra, porque para mí es muy relevante y muy importante lo que se votaba".

Es decir, "creo que estas estrategias de intentar jugar a meter algo inaceptable [dentro de un decreto] para otros para poder utilizarlo como arma arrojadiza cuando se está hablando de cosas tan importantes como la revalorización de las pensiones o el escudo social de los más vulnerables, me parece que ya vale de hacerlo", asegura firmemente el periodista.

Es cierto que es "muy importante revalorizar las pensiones", asegura, pero "también es muy importante el escudo social de los más vulnerables", añade. Y es por ello, por lo que "conviene separarlo": "Para que también se vea de manera clara que la derecha no quiere hacerlo, porque eso es un proyecto político", sentencia Maestre. En el vídeo, no obstante, podemos ver con detalle y al completo su intervención.

