En Al Rojo Vivo
Maestre analiza la relación de Vox con Trump: "No es normal que estén tan sometidos al presidente de EEUU"
El periodista ha indicado que lo que hace Santiago Abascal cuando Donald Trump ataca los intereses de España es "callarse". "Tiene que haber algo detrás, porque no es normal que esté tan sometido", ha señalado.
Antonio Maestre ha analizado la postura de Vox con Donald Trump tras las palabras de la portavoz Pepa Millán diciendo que a veces "no es comprensible" lo que hace el presidente de Estados Unidos.
Pese a estas declaraciones, el periodista ha indicado que la formación liderada por Santiago Abascal "no se atreve" a ir en contra de Trump como lo ha hecho Giorgia Meloni en Italia.
"Cuando Trump ataca nuestros intereses, lo que hace Abascal es callarse", ha explicado, indicando que, por el contrario, lo que se ha visto en Italia es que Meloni, que es una gran aliada del presidente de Estados Unidos en Europa, es capaz de ir en contra de él si ataca los intereses de su país.
"No acabo de comprender qué hay detrás de esa estrategia, porque empiezo a ver que no suma", ha admitido el periodista, que ha confesado que está convencido de que tiene que "haber algo detrás" que no conocemos.
"No es normal que esté tan sometido a los designios de Trump, Netanyahu y Orbán en su momento", ha indicado, recordando que esto es algo que empieza a penalizar. "Lo está viendo Meloni y por eso se quiere separar rápidamente", ha zanjado.
