A menos de un mes para el debate de investidura -probablemente fallido- de Alberto Nuñez Feijóo que se celebrará el 26 y 27 de septiembre, el periodista Antonio Maestre comenta en Al Rojo Vivo cómo cree que "la decisión de Felipe VI ha sido incorrecta".

Lo argumenta asegurando que "quien tiene el encargo por parte el monarca de presentarse a la investidura no está negociando con los partidos porque no tiene posibilidad de ser investido, mientras que el que no ha sido el encargado de conseguir esa investidura es el que está negociando para conseguirla".

Por tanto -tal como añade el periodista- entendemos todos que esto no es correcto ni lo que se debería haber hecho (el rey Felipe VI). "Lo único que buscaba Feijóo con presentarse a la investidura era cubrirse de forma interna (en el PP) las espaldas de las puñaladas que pudieran llegar de Madrid o Sevilla".