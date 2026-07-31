Madrazo (AUGC) afirma que las boyas de contención en Ceuta son un "parche": "Llevamos años demandando la aplicación de los espigones para que constituyan un elemento disuasorio"

Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), analiza en Al Rojo Vivo la decisión del Gobierno de instalar boyas de contención en Ceuta tras la llegada de 60.000 migrantes, así como la situación que viven los agentes que están trabajando allí.

El Gobierno de España ha anunciado boyas de contención en Ceuta tras la llegada de 60.000 migrantes que se han producido en las últimas horas provocando así el colapso en la ciudad y una auténtica crisis migratoria. El presidente del Gobierno ha hablado de lo sucedido como un "ataque a la integridad territorial del país" y ha anunciado la instalación de estas boyas en el mar en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo.

Sin embargo, para Diego Madrazo, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), esta medida supone solo un "parche": "Las boyas pueden dar soporte legal a que se aplique el llamado rechazo en frontera, pero cuando hay que rechazar en frontera a 50.000 personas o a 60.000 personas como las que han entrado, eso es absolutamente inviable. No deja de ser un parche", explica en Al Rojo Vivo.

Así recuerda que desde AUGC vienen demandando desde hace años "la ampliación real de los espigones del Tarajal, tanto del Tarajal como de Wenzhou, para que realmente constituyan un elemento disuasorio. Una cuerda atada entre dos boyas, lógicamente, más allá de poder aplicar la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, no supone una disuasión que impida a alguien que se lanza al agua sobrepasarla".

Por otro lado, sobre la situación de sus compañeros guardias civiles en Ceuta la define como "muy tensa": "Tememos que haya una escalada porque no hay que olvidar que ha aumentado la población de Ceuta en un 70% con población inmigrante y que esa gente necesita hacer sus necesidades fisiológicas y necesita comer y no hay medios asistenciales ahora en la ciudad autónoma para atenderlos (...) Ceuta no puede soportar la presión que está recibiendo y nuestros compañeros, a pesar de que han recibido refuerzos, apenas 200, están saturados y nos han lanzado una llamada de auxilio".

De este modo, señala Madrazo que "si no es posible la devolución en frontera, como ha anunciado el ministro, en un plazo razonable, lo que tienen que hacer es liberar la intensidad migratoria que ha estado sufriendo Ceuta y hacer traslados a la Península", porque "va a haber un problema de orden público y un problema grave allí", remata Madrazo. En el vídeo podemos ver completa esta intervención.

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