El recordatorio de Mauricio Valiente (CEAR) tras la advertencia de Meloni a España: "En 2025, Italia tuvo el doble de llegadas por mar que España"

Tras la crisis migratoria de Ceuta, Italia ha propuesto el cierre del espacio Schengen con España. Sin embargo, Mauricio Valiente, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), recuerda la situación que vivió el país que gobierna Meloni hace tan solo un año.

Desde que miles de personas llegaron este jueves a la ciudad autónoma de Ceuta, la ultraderecha ha pasado al ataque: Le Pen acusa a España de "alentar la entrada masiva de migrantes" y Meloni apunta a suspender Schengen.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, lo ha señalado en sus redes sociales: "Estamos convocando a los organismos competentes. Al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad, como la suspensión del Schengen", afirma

Sin embargo, Mauricio Valiente, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) recuerda en Al Rojo Vivo una situación que ocurrió hace tan solo, un año: "Italia en 2025 tuvo el doble de llegadas por vía marítima que España. Gobernando la señora Meloni, aplicando los centros en Albania todas sus políticas, así que no sé qué es lo que están recomendando en concreto en este caso".

Y por otra lado, subrayada que "Francia, sobre todo, pero también Alemania y Finlandia fueron los principales defensores de considerar a Marruecos país seguro en la gestión de la política migratoria". Y este "es el resultado de unas políticas migratorias que habrá que pensar cómo hacer. No digo que sean situaciones fáciles. Es muy complejo todo, pero ponerse al calor de esto, es utilizar esto como un señuelo para otro tipo de debates que no tienen nada que ver con la migración", concluye Valiente.

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