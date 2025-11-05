Mabel Galaz, experta en Casa Real, sobre los "deslices" del emérito: "Ha tenido una pareja oficial durante 16 años que ha sido Marta Gayá, y eso no es un desliz"

La periodista experta en Casa Real revela algunos de los extractos que más le han sorprendido del libro del rey emérito: "No dice la verdad en muchas cosas, y yo he sido testigo de algunas", admite en este vídeo.

"No dice la verdad en muchas cosas, y de algunas, incluso, he sido testigo", asegura en Al Rojo Vivo Mabel Galaz, periodista experta en Casa Real, sobre las memorias del rey eméritopublicadas en el libro 'Reconciliación', que ha salido a la venta en Francia y el próximo 5 de diciembre lo hará, por Planeta, en España.

Confiesa la periodista que lo que más le sorprende es esa "beatificación y homenaje" que hace de la reina Sofía: "Yo he presenciado desprecios continuos y cómo manejaba [Juan Carlos I] su vida institucional con su vida privada. [Yo he presenciado] cómo mantenía una relación de 14 o 16 años con Marta Gayá, eso no es un desliz, y cómo mantenía una relación paralela con Corinna Larsen", afirma Galaz

El emérito ha confesado en sus memorias haber tenido solo "dos deslices sentimentales", sin embargo, Galaz aclara esos "deslices" que dice haber tenido el rey. "Ha tenido escarceos, o colaboraciones como yo les llamo, y luego ha tenido una pareja oficial durante 14-16 años que ha sido Marta Gayá", explica la periodista, señalando que Bárbara Rey entra en la "categoría de colaboraciones": "Un colaboración que nos salió muy cara a todos los españoles", concluye la periodista.

