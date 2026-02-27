Mábel Galaz, tras el debate creado por Feijóo de que el rey emérito vuelva a España: "Uno de los grandes problemas que tiene Felipe VI es su padre"

Mábel Galaz, experta en Casa Real, responde de forma clara a la pregunta que le hace Antonio García Ferreras, en Al Rojo Vivo: "¿Crees que la petición de Feijóo [de que el emérito vuelva a España] pone en una situación incómoda a la Corona?". En el vídeo, los detalles.

Tras desclasificar el Gobierno los papeles del 23-F, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pidió que el rey emérito volviera a España. Juan Carlos I abandonó España en agosto de 2020 envuelto en los escándalos por su fraude a Hacienda y su opaca fortuna en Suiza. Nada que ver con el 23-F. Por su parte, Casa Real ha respondido que la decisión de volver le corresponde solo al emérito y que si vuelve "debería recuperar su residencia fiscal en España". Igualmente, Casa Real ha desdicho a Feijóo y ha dejado claro que el problema de la vuelta del rey emérito a España son los impuestos (y no el 23F).

Es por ello que esto ha sorprendido al Gobierno, que no entiende la petición de Feijóo y le acusa de inventar esta polémica sobre el rey emérito: "Están desnortados", ha criticado la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero.

Igualmente, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tal como podemos escuchar en el vídeo que encabeza estas líneas: "Creo que la polémica que indujo el líder de la oposición es un poco vacía, porque el rey emérito está fuera de España, porque él y la Casa Real quieren ,y por tanto, lo que no entiendo es que el señor Feijóo haya querido traer esa polémica a nuestro país, que yo creo que, además, vuelve a poner a la Corona en una situación complicada".

"¿Crees que esto le pone en una situación incómoda a la Corona?", le pregunta Antonio García Ferreras a la experta en Casa, Mábel Galaz, quien responde contundente: "Creo que ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene Felipe VI es su padre. Pero no desde ahora, sino desde que es rey. Porque todo son piedras en el camino".

